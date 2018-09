"Kompletter Schwachsinn": Baumann dämpft Bremer Euphorie

Will mit Werder Bremen zurück ins internationale Geschäft: Frank Baumann

Beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen herrscht derzeit gute Stimmung. Der Saisonstart ist mit vier Punkten aus zwei Spielen und dem souveränen Weiterkommen im DFB-Pokal geglückt. Dennoch warnt Manager Frank Baumann vor verfrühter Euphorie.

Im Interview mit dem "kicker" wollte der 42-Jährige dem aktuellen Tabellenstand keine allzu große Bedeutung beimessen. "Zu diesem Zeitpunkt hat das so gut wie keine Aussagekraft", so Baumann.

Auch die Tatsache, dass mit Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Vizemeister Schalke 04 drei ambitionierte Klubs mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen haben, ändere daran nichts: "So wenig diese drei sich im Abstiegskampf befinden, so wenig haben wir uns oben festgesetzt. Das zu glauben, wäre kompletter Schwachsinn."

Der ehemalige Werder-Kapitän will sich nicht aus der Reserve locken lassen. Doch auch Baumann dürfte die Aufbruchstimmung im Umfeld des Vereins nicht verborgen geblieben sein. Namhafte Neuzugänge wie Davy Klaassen, Nuri Sahin und Claudio Pizarro lassen die Fans von einer Rückkehr ins internationale Geschäft träumen.

"Der Trainer ist der wichtigste Mitarbeiter eines Klubs"

Und dann wäre da ja noch Trainer Florian Kohfeldt, der gehörigen Anteil am Bremer Aufwärtstrend hat. Für Baumann ist der Erfolg des einstigen Juniorencoaches keine Überraschung: "Schon im Nachwuchsbereich hat Florian über den Tellerrand hinausgeschaut, sich mit vielen konzeptionellen und strukturellen Dingen beschäftigt. Das hat sich als Bundesliga-Cheftrainer nicht verändert."

Für den Manager ist der "Trainer der wichtigste Mitarbeiter eines Klubs - auch wenn er aus meiner Sicht nicht der mächtigste sein sollte."

Doch die Zusammenarbeit der beiden starken Männer bei Werder funktioniert. Anders wäre der Klaassen-Deal (kam für 13,5 Millionen Euro aus Everton) nicht zu bewältigen gewesen. "Es war mit Abstand der teuerste Transfer, den Werder je getätigt hat. Aber da waren Florian und ich zu 100 Prozent auf einer Linie. Auch in der Frage, wie lange wir auf Davy warten wollen", hob Baumann hervor.

Von dem Niederländer schwärmte der Funktionär in höchsten Tönen: "Wie Davy Klaassen in jedem Training oder Freundschaftsspiel sein Level abruft, damit zieht er andere Spieler mit. So wächst eine Mannschaft."