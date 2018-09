Rudy: Umstellung auf Schalke "für mich nicht groß"

Sebastian Rudy wechselte Ende August zum FC Schalke 04

Kurz vor Ende der Transferperiode wechselte Sebastian Rudy vom Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zum FC Schalke 04. Viel Zeit, sich an das neue taktische System zu gewöhnen, will der 28-Jährige jedoch nicht beanspruchen.

"Ich glaube, dass die Umstellung für mich persönlich nicht so groß ist. Ich habe in meiner bisherigen Karriere schon mehrere Philosophien kennenlernen dürfen. Als Profifußballer muss man in der Lage sein, mindestens die gängigsten Varianten draufzuhaben", sagte Rudy im Interview mit dem "kicker", räumt aber ein: "Natürlich geht es da auch um einen gewissen Automatismus innerhalb einer Mannschaft, aber der wird sich einstellen."

Er selbst hat eine klare Präferenz, wie er sich den Fußball bei den Königsblauen in Zukunft vorstellt: "Ich finde Ballbesitzfußball gut - auch wenn es immer schwer ist, gegen Mannschaften Lösungen zu finden, die sich hinten reinstellen. Aber wie heißt es so schön: Wenn der Gegner den Ball nicht hat, kann er kein Tor schießen."

Wichtig sei bei hohem Ballbesitz jedoch, "dass man über eine gute Restverteidigung verfügt - wie das bei uns auf Schalke ja der Fall ist. Da brauche ich nur mal an Naldo und Salif Sané zu denken, die beiden zweikampfstärksten Verteidiger der vergangenen Saison."

Rudy über Wechsel: "Habe den Bundestrainer nicht ausdrücklich um Rat gefragt"

Rudy hatte den FC Bayern Ende August nach nur einem Jahr verlassen und war zum FC Schalke gewechselt. Der Vizemeister ließ sich die Dienste des WM-Fahrers circa 16 Millionen Euro Ablöse kosten.

Seine Zukunft in der Nationalmannschaft habe den Wechsel-Wunsch kaum beeinflusst: "Es herrscht nach wie vor viel Trubel rund um die Nationalmannschaft, daher habe ich die Entscheidung vor allem mit meiner Familie getroffen und den Bundestrainer in dieser Angelegenheit nicht ausdrücklich um Rat gefragt", stellt der Mittelfeldspieler klar.

Für die jüngsten Länderspiele gegen Frankreich und Peru wurde Rudy vom Bundestrainer nun zunächst übergangen. Dafür gibt es aber gute Gründe: "Der Bundestrainer hat mir in einem Telefonat gesagt, dass ich zuletzt im Verein inklusive der Vorbereitung weniger Spielpraxis hatte, mich nun erst einmal bei Schalke 04 einleben soll und die Sache in ein paar Wochen dann schon wieder ganz anders aussehen wird", erläutert Rudy.

Rudy lobt Schalke-Coach Tedesco

Doch auch wenn sein Wechsel ihn erst einmal aus dem Kreis der Nationalmannschaft rutschen ließ, den Schritt zum FC Schalke bereut Rudy keineswegs. Insbesondere die Teamführung von Trainer Domenico Tedesco sei hervorragend: "Ich habe zu 100 Prozent den Eindruck, dass alle Schalker Spieler dem Trainer folgen können, weil er die Sachverhalte einfach im Gesamten sehr gut vermittelt", erklärt Rudy.

Die Ergebnisse spiegeln dies jedoch bislang noch nicht wider. Nach zwei Niederlagen zum Saisonbeginn stehen die Gelsenkirchener schon gewaltig unter Zugzwang. Dass im nächsten Heimspiel in zwei Woche ausgerechnet der FC Bayern der Gegner sein wird, beunruhigt Rudy nur wenig. Er hält die Bayern durchaus für schlagbar. Es gelte nun die Schwachstellen zu finden und "gleichzeitig vielleicht für sich einen guten Tag" zu erwischen.