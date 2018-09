Medien: BVB verlangt 76 Millionen Euro für Julian Weigl

Julian Weigl könnte Borussia Dortmund im Januar verlassen

Nach durchwachsenen Leistungen in der letzten Saison wartet Julian Weigl bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund noch immer auf die ersten Bundesliga-Minuten in dieser Spielzeit. Trotzdem hat der BVB den Bankdrücker anscheinend mit einem saftigen Preisschild versehen.

Wie der englische "Daily Star" berichtet, fordern die Westfalen eine Ablösesumme von 76 Millionen Euro für den 23-Jährigen. Dem Bericht nach soll Manchester City daran interessiert sein, den Mittelfeldspieler im Januar zu verpflichten. Der BVB will den Youngster jedoch nicht kampflos ziehen lassen.

City Coach Pep Guardiola ist bei der Suche nach einem langfristigen Ersatz für den Brasilianer Fernandinho auf Weigl aufmerksam geworden. Der 33-jährige Fernandinho ist inzwischen im Herbst der Karriere angelangt und hat gerade im Hinblick auf die defensive Absicherung bereits abgebaut.

Weigl könnte die Position des absichernden Sechsers beim englischen Meister übernehmen und über längere Zeit prägen. Das Blatt munkelt, dass es sich für die Sky Blues langfristig gesehen lohnen könnte, den veranschlagten Preis für Weigl zu bezahlen.

Der Rechtsfuß spielt seit 2015 im Trikot der Schwarz-Gelben. In diesem Zeitraum brachte er es auf 85 Bundesligaspiele für die Westfalen.

Nach einer langwierigen Verletzung am Sprunggelenk im vergangenen Sommer verpasste Weigl damals die gesamte Vorbereitung. In der Folge konnte er nur selten an seine starken Leistungen anknüpfen, die er unter Ex-Trainer Thomas Tuchel gezeigt hatte.