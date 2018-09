Starke Quote: 7,81 Mio. sehen DFB-Sieg bei "RTL"

"RTL" landet eine tolle Quote beim Länderspiel der DFB-Auswahl gegen Peru

Der TV-Sender "RTL" hat bei der Live-Übertragung des 2:1-Sieges der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Peru am Sonntag im Schnitt eine starke Quote von 7,81 Millionen Zuschauern erreicht. Der Marktanteil lag bei 25,8 Prozent.

Am Sonntag verfolgten 7,49 Millionen Zuschauer die Übertragung der ersten Halbzeit aus Sinsheim. In den zweiten 45 Minuten schauten 8,11 Millionen zu. Damit war die "RTL"-Übertragung die meistgesehene Sendung des Abends.

Im Rahmen seines neuen Rechtepakets mit insgesamt 28 Länderspielen des Deutschen Fußball-Bundes bis 2022 überträgt "RTL" am 15. November auch das Länderspiel zwischen Deutschland und Russland aus Leipzig.

Im März des kommenden Jahres findet das erste Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl zur EURO 2020 statt. "RTL" hält die exklusiven TV-Rechte an den sogenannten Quali-Partien sowohl für die EM 2020 als auch an der WM 2022.