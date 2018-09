Früherer Coach vergleicht BVB-Juwel Sancho mit Neymar

Jadon Sancho schnürt seit Sommer 2017 die Fußballschuhe für den BVB

Seit vergangenem Sommer schnürt Jadon Sancho die Fußballschuhe für Borussia Dortmund. Sein riesiges Talent deutete der Offensivspieler bereits mehrfach an. Der frühere englische Jugend-Nationaltrainer Dan Micciche vergleicht das 18-jährige BVB-Juwel sogar mit Superstar Neymar.

"Wenn seine Entwicklung so läuft wie erwartet, könnte er tatsächlich Englands Neymar werden. Er ist genauso unberechenbar, wenn er auf der linken Seite spielt" sagte Micciche dem "Guardian". "Jadon ist extravagant, es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Aber genauso wie Neymar ist er dabei effektiv. In den meisten Spielen entsteht Zählbares aus seinen Aktionen, er stirbt nicht in Schönheit. Er macht die Dinge nicht um ihrer selbst Willen."

Während Neymar in den Favelas von Rio de Janeiro mit dem Fußballspielen begann, war auch der gebürtige Londoner in seiner Jugend in ähnlicher Umgebung zuhause.

"Jadon hat eine Menge auf der Straße gelernt. Er hat herausragende Fähigkeiten am Ball - wie er sich auf engstem Raum befreit, den Spieler aussteigen lässt, statt den Ball zu passen und das in allen möglichen Varianten. Er ist schnell mit dem Ball und das auf beiden Seiten", schwärmte Micciche. "Obwohl er ein Rechtsfuß ist, kann er auf der linken Seite innen und außen am Gegenspieler vorbeigehen. Das macht es sehr schwierig, gegen ihn zu verteidigen."

Dass Sancho zunächst 2015 von seinem langjährigen Jugendklub FC Watford zu Manchester City und dann zum BVB wechselte, rechnet Micciche dem Youngster hoch an.

"Er verfügt über eine starke Mentatlität. Er hat mit seinen Klubs und den Nationalteams die Welt bereist, das erfordert Diszipling, Opferbereitschaft. Er hat immer und überall abgeliefert, auch jetzt in Deutschland", sagte der 38-Jährige, unter dem Sancho in der U15 und U16 der Three Lions spielte.