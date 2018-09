DFB und adidas verlängern Partnerschaft

Der Sportartikelhersteller adidas und der DFB arbeiten langfristig zusammen

Der Deutsche Fußball-Bund lässt sich langfristig von adidas ausstatten. Der größte Einzelsportfachverband der Welt und der Sportartikelhersteller verlängerten ihre Partnerschaft bis 2026.

Das gaben beide Seiten am Montag bekannt. Der bisherige Kontrakt hatte eine Laufzeit bis 2022. Der DFB und adidas arbeiten seit mehr als 60 Jahren zusammen.

DFB-Boss Reinhard Grindel ist happy: "Wir freuen uns sehr, dass wir adidas langfristig als verlässlichen Partner an unserer Seite haben. Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke und die Attraktivität des DFB. Darüber hinaus sendet der Abschluss das wichtige Signal an die UEFA, dass wir wirtschaftlich auf lange Sicht solide aufgestellt sind und auch hier mit Blick auf unsere Bewerbung um die EURO 2024 den Anforderungen an einen Turnierausrichter gerecht werden."