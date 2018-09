"World 11": Trio des FC Bayern mit Chancen

Joshua Kimmich und Mats Hummels sind zwei der wenigen Deutschen in der FIFPro-Liste

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hält in Zusammenarbeit mit der FIFA unter ihren Mitglieder auch in diesem Jahr eine Wahl zum Team der Saison ab.

Am Ende der Abstimmung steht die Kür der 14. "World 11" - der besten Elf der Saison aus Sicht der Spieler. Die offizielle Verkündung der Sieger erfolgt zwar erst am 24. September, schon jetzt enthüllte die Organisation jedoch eine Liste mit den 55 Finalisten. Darunter sind auch einige deutsche Nationalspieler oder aus der Bundesliga bekannte Gesichter.

Mit Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ist immerhin ein deutscher Nationalspieler unter den letzten Fünf vertreten. Manuel Neuer fehlt indes in der Auswahl, nachdem er von 2013 bis 2016 viermal in Folge in die Elf gewählt wurde.

Besser sieht es in der Kategorie der Verteidiger aus: Gleich drei Finalisten verdienen ihr Geld in der Bundesliga. Neben den Bayern-Stars Mats Hummels und Joshua Kimmich schaffte auch VfB-Senkrechtstarter Benjamin Pavard den Sprung unter die besten 20.

An Champions-League-Sieger Toni Kroos führt im Segment der Mittelfeldspieler verständlicherweise kein Weg vorbei. Neben dem Nationalspieler steht mit Ex-Bayern-Star Arturo Vidal wenigstens ein ehemaliger Bundesligaspieler im Kreis der Besten.

Deutlich weniger prominent ist die deutsche Beletage bei den Stürmern vertreten. Lediglich Torschützenkönig Robert Lewandowski vom FC Bayern wurde von den Kollegen in die Top 16 gewählt. Der Angriff ist die einzige Kategorie, in der ein deutscher Nationalspieler fehlt.

Die Finalisten im Überblick:

Tor: Gianluigi Buffon (Juventus/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), David De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Jordi Alba (FC Barcelona), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Virgil van Dijk (Southampton/FC Liverpool), Diego Godin (Atlético Madrid). Mats Hummels (Bayern Munchen), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Dejan Lovren (FC Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Yerry Mina (FC Barcelona/Everton), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Gerard Piqué (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid/Inter), Kyle Walker (Manchester City)

Mittelfeld: Sergio Busquets (FC Barcelona) Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (FC Liverpool/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (FC Chelsea), Andres Iniesta (FC Barcelona/Vissel Kobe), Isco (Real Madrid), N'Golo Kanté (FC Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (FC Barcelona), David Silva (Manchester City), Arturo Vidal (Bayern Munchen/FC Barcelona)

Angriff: Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Romelu Lukaku (Manchester United), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mané (FC Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus), Mohammed Salah (FC Liverpool), Luis Suárez (FC Barcelona)