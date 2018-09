Mertesacker: 96 "braucht sich nicht zu verstecken"

Per Mertesacker gibt im Oktober sein Abschiedsspiel im Stadion von Hannover 96

Fußball-Weltmeister Per Mertesacker sieht seinen Heimatverein Hannover 96 nach den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison auf einem guten Weg.

"Wir brauchen uns nicht zu verstecken, auch mit den Neuverpflichtungen, die gut angekommen sind", sagte der 33-Jährige in einem Interview auf der Homepage des Bundesligisten.

Ihn habe überrascht, so der frühere Innenverteidiger weiter, wie souverän die Niedersachsen durch die erste Pokalrunde gekommen sind. Auch die Spielweise beim 1:1 in Bremen sei toll gewesen: "Kompakt, solide, gefährlich und dynamisch nach vorne."

Seit Anfang des Monats ist der Weltmeister von 2014 Nachwuchschef bei seinem letzten Profiklub, dem FC Arsenal. Ein offizielles Abschiedsspiel für Mertesacker ist für den 13. Oktober (15:30 Uhr) terminiert.

Dann trifft in der Hannoveraner WM-Arena am Maschsee das Team "Mertes 96-Freunde" auf "Pers Weltauswahl". Die Erlöse dieser Partie sollen an die Per-Mertesacker-Stiftung sowie die Nachwuchsabteilung des TSV Pattensen, für den Mertesacker in seiner Jugend spielte, gehen.