Werner als Mandzukic-Nachfolger zu Juventus?

Timo Werner spielt seit 2016 für RB Leipzig

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat Mittelstürmer Timo Werner vom Bundesligisten RB Leipzig ins Visier genommen. So heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

So berichtet das italienische Sportportal "calciomercato", dass sich die Turiner derzeit intensiv mit einem möglichen Nachfolger für den kroatischen Torjäger Mario Mandzukic auseinandersetzen. Der 32-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2020 bei der Alten Dame, gilt bei Juventus aber nicht als unumstritten.

Werner bringt im Vergleich zum Vize-Weltmeister zwar weniger Körperlänge und Wettkampfgewicht mit, gilt aber als flexibler in seiner Spielweise und deutlich schneller.

In der laufenden Bundesliga-Saison wartet der gebürtige Stuttgarter zwar noch auf seinen ersten Saisontreffer für die Roten Bullen, hat aber insgesamt bereits 47 Ligatore in 160 Ligapartien für RB Leipzig sowie den VfB Stuttgart erzielt.

Immer wieder Gerüchte um Werner

Werner selbst hatte zwar immer wieder betont, auch 2019 unter dem künftigen Cheftrainer Julian Nagelsmann weiter für die Roten Bullen stürmen zu wollen. Doch was ist, wenn Juve wirklich ernst machen sollte?

Mit Emre Can und Sami Khedira stehen bereits zwei weitere deutsche Nationalspieler beim italienischen Serienmeister unter Vertrag. Der 21-Jährige hatte außerdem nie ausgeschlossen, in der Zukunft den Schritt in eine ausländische Top-Liga wagen zu wollen. Vertraglich ist er noch bis 2020 an die Leipziger gebunden, die ihn vor zwei Jahren vom VfB verpflichtet hatten.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Werner auch schon mit weiteren europäischen Spitzenvereinen in Verbindung gebracht. So soll auch der FC Bayern München die weitere Entwicklung des 18-fachen Nationalspielers genaustens verfolgen.