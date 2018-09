Komplexe Knieverletzung bei Darmstadts Gündüz

Selim Gündüz spielte bis zum Sommer für den VfL Bochum

Offensivspieler Selim Gündüz vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 hat nach Vereinsangaben vom Montag eine komplexe Bandverletzung im rechten Knie erlitten.

Der 24-Jährige fällt bis auf Weiteres aus. Das weitere Vorgehen wird von den Lilien in Absprache mit dem Profi am Mittwoch festgelegt. Die Blessur hatte Gündüz im Mannschaftstraining am vergangenen Freitag erlitten.

Der Neuzugang war erst Ende August vom VfL Bochum zu den Südhessen gewechselt, wurde in dieser Saison jedoch bislang noch nicht eingesetzt.

Im schlimmsten Fall könnte Gündüz nun für den Großteil der aktuellen Spielzeit ausfallen. Bereits 2013 laborierte der Rechtsfuß an den Folgen eines Kreuzbandrisses.