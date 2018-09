Schalkes Caligiuri will "Fehler ausbügeln"

Daniel Caligiuri glaubt fest an die Stärke seiner Mannschaft

Daniel Caligiuri vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 glaubt fest daran, dass seine Mannschaft nach dem Fehlstart in die Meisterschaft schnell wieder auf Touren kommen wird.

"Wir haben zwei Spiele und null Punkte. Natürlich haben wir uns unseren Start besser vorgestellt. Nichtsdestotrotz kommen wir wieder gestärkt zurück. Wir werden versuchen, unsere Unkonzentriertheiten und Fehler auszubügeln", meinte der Mittelfeldspieler auf der Schalker Vereinshomepage.

Für den amtierenden Vizemeister geht es am Samstag (ab 18:30 Uhr) mit dem schwierigen Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach weiter.

Trotz der schwachen Ausgangsposition mit Tabellenplatz 15 nach zwei Partien zeigte sich Caligiuri optimistisch: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir höchstwahrscheinlich am Wochenende auch wieder punkten werden."

Der Kontrahent vom Niederrhein ist deutlich besser aus den Startlöchern gekommen und hat bereits vier Zähler auf der Habenseite.

Caligiuri: "Brauchen jeden einzelnen Spieler"

Der 30-jährige Caligiuri forderte indes von seinen Teamkollegen ein, sich mit voller Konzentration und Stärke auf die kommenden Aufgaben in Bundesliga und Champions League zu fokussieren: "Wir haben schwierige Aufgaben und schwierige Spiele vor uns in den kommenden Wochen. Da brauchen wir jeden einzelnen Spieler hoch konzentriert", so der Deutsch-Italiener weiter.

Caligiuri stand bisher in beiden Ligaspielen gegen den VfL Wolfsburg (1:2) und Hertha BSC (0:2) in der Startelf der Königsblauen und hofft auf weitere Einsätze in den nächsten Wochen. Er gilt unter Cheftrainer Domenico Tedesco als wichtige Säule im Schalker Mittelfeld, hat auch in der vergangenen Spielzeit 33 Bundesligaspiele bestritten.