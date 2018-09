Bayern steigt in Poker um PSG-Star ein

Adrien Rabiot (r.) steht offenbar auf dem Zettel des FC Bayern München

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Adrien Rabiot bei Paris Saint-Germain läuft am Ende der Saison aus. Kein Wunder, dass der 23-Jährige mit zahlreichen europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht wird.

Laut der französischen Zeitung "L'Équipe" hat sich nun auch der Fußball-Bundesligist FC Bayern München in den Poker um das PSG-Eigengewächs eingeschaltet.

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch Manchester City, der FC Liverpool, Juventus Turin, Tottenham Hotspur, der FC Chelsea und der FC Barcelona an Diensten des defensiven Mittelfeldspielers interessiert sein.

Derzeit scheint das Team von City-Teammanager und Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola im Poker um Rabiot die Nase vorn zu haben. Die spanische "Sport" hatte am Dienstag berichtet, dass sich der 23-Jährige bereits mit Pep getroffen hat.

Doch auch Liverpool hat wohl gute Karten. "Ich würde gerne in der Premier League spielen. Einen Wunschklub habe ich nicht, auch wenn ich in meiner Kindheit Liverpool sehr gern mochte", sagte Rabiot im September 2017 gegenüber dem französischen Radiosender "RMC".

Tuchel hofft auf Rabiot-Verbleib

Schon vor etwa einem Jahr gab es Gerüchte um Rabiot und den FC Bayern. "Er ist ein sehr guter Spieler", lobte der damalige Coach Carlo Ancelotti den Spielgestalter gegenüber der "Sport Bild".

PSG-Trainer Thomas Tuchel gilt ebenfalls als großer Fan des französischen Nationalspielers, der kurz vor der WM in Russland aus dem Kader gestrichen wurde: "Es gefällt mir sehr, mit Adrien zusammenzuarbeiten. Er hat großes Potential, stammt aus der Jugend des Klubs. Wenn er fit ist, ist er ein fundamentaler Bestandteil in unseren Plänen", erklärte der 45-Jährige vor Kurzem in einem Interview mit "RMC".

Bislang konnten sich Paris Saint-Germain und Rabiot noch nicht auf eine Verlängerung des Vertrags einigen.