Japan besiegt Costa Rica - Südkorea vs. Chile endet torlos

Hannovers Takuma Asano glänzte gegen Costa Rica als Vorlagengeber

Die japanische Fußball-Nationalmannschaft hat das erste Spiel nach dem WM-Aus im Achtelfinale in Russland gewonnen. Die Samurai Blue besiegten beim Debüt von Nationaltrainer Hajime Moriyasu am Dienstag in Osaka Costa Rica mit 3:0 (1:0).

Die Tore erzielten Sho Sasaki (16.), Takumi Minamino (67.) und Junya Ito (90+3.). Hannover-Stürmer Takuma Asano wurde in der 68. Minute eingewechselt und bereitete das 3:0 vor.

Das Duell zwischen Deutschlands WM-Gegner Südkorea und Chile endete unterdessen torlos. Augsburg-Angreifer Dong-Won Ji kam für die Gastgeber in Busan ab der 58. Minute zum Einsatz, Charles Aranguíz von Bayer Leverkusen stand bei den Chilenen wie 96-Verteidiger Miiko Albornoz in der Startelf.