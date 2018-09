Eintracht-Neuzugang fällt lange aus

Paciencia fehlt der Eintracht mindestens sechs Wochen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mindestens sechs Wochen auf Neuzugang Goncalo Paciencia verzichten.

Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, erlitt der Portugiese am Montag bei einem Zweikampf im Training einen Außenmeniskusriss im linken Knie. Der 24 Jahre alte Stürmer wird am Donnerstag in seiner Heimat in Portugal operiert.

Paciencia war in den ersten beiden Bundesligaspielen des DFB-Pokalsiegers nicht zum Einsatz gekommen. Er ist nach Timothy Chandler und Carlos Salcedo bereits der dritte Frankfurter, der in dieser Saison operiert werden muss.