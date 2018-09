Mascarell gibt grünes Licht für Schalke-Debüt

Omar Mascarell könnte in Gladbach sein Debüt für den FC Schalke geben

Mittelfeldspieler Omar Mascarell vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert und grünes Licht für seinen Einsatz im Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach gegeben.

"Ich fühle mich perfekt im Moment", sagte der Spanier im "reviersport"-Interview und ergänzte: "In der letzten Woche habe ich schon große Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Es ist wichtig für mich, richtig fit zu sein, bevor ich wieder spiele. In dieser Woche trainiere ich komplett mit dem Team. Ich fühle mich richtig gut und bis sehr glücklich darüber."

Ob er gegen die Gladbacher schon zum Einsatz kommt, sei jedoch einzig und allein die Entscheidung von Trainer Domenico Tedesco, betonte Mascarell: "Jeder Spieler wird sagen, dass er bereit ist. Jeder will am Wochenende im Kader sein, das gilt auch für mich. Wenn ich zwei Minuten spielen soll, bin ich dazu bereit. Genauso bereit bin ich, 90 Minuten zu spielen." Er habe aktuell weder Probleme noch Schmerzen: "Jetzt liegt es am Trainer."

Zuschauerrolle war "sehr hart"

Dass er die ersten Wochen als Spieler des FC Schalke lediglich aus einer Zuschauerrolle heraus erlebte, hat Mascarell nach eigener Aussage schwer zugesetzt. "Es war sehr hart, ich war sehr aufgeregt. Ich wollte meinen neuen Teamkollegen unbedingt helfen. Wenn Du das Spiel von draußen anschauen musst, ist es sehr schlimm", gestand der 25-Jährige.

Wie die Königsblauen den Bock umstoßen und nach zwei Auftaktpleiten wieder in die Spur finden können? "Wir wollen den Fußball spielen, der uns stark macht, wollen aggressiv auftreten und den ersten Sieg einfahren", schickte Mascarell eine Ansage in Richtung Niederrhein.

"Wir stehen alle zusammen, wir sind wie eine Familie. Wir arbeiten im Training sehr hart daran, dass es besser wird. Der Erfolg wird sich sicher einstellen", ist der Neuzugang überzeugt, dass die Gelsenkirchener schon bald die ersten Punkte auf dem Konto haben werden.