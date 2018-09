Pleite für Österreich, Belgien souverän

Österreich hatte in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina das Nachsehen

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrem ersten Auftritt in der neuen UEFA Nations League eine schmerzhafte Niederlage kassiert.

Das Team des deutschen Trainers Franco Foda, das die Qualifikation für die abgelaufene WM-Endrunde in Russland klar verpasst hatte, unterlag in Zenica gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina mit 0:1 (0:0).

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko (78.) schoss seine Mannschaft zum Sieg. Bosnien, das zum Auftakt 2:1 in Nordirland gewonnen hatte, führt mit sechs Punkten nach zwei Spielen die Gruppe 3 in Division B an und hat seine beiden Kontrahenten (je ein Spiel weniger) bereits distanziert.

Foda, der im achten Spiel mit der Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) seine zweite Niederlage erlitt (sechs Siege), vertraute in seiner Anfangsformation auf sechs Bundesliga-Legionäre.

Belgien souverän, zweite Pleite für Griechenland

Auch Island enttäuschte seine Fans wieder. Drei Tage nach der 0:6-Klatsche in der Schweiz verlor der WM-Teilnehmer das zweite Gruppenspiel in der Nations League A mit 0:3 (0:2) gegen Belgien. Für den WM-Dritten trafen in Reykjavik Eden Hazard vom FC Chelsea per Foulelfmeter (29.) und Romelu Lukaku von Manchester United (31./81.).

Die Griechen mit Nationaltrainer Michael Skibbe kassierten im zweiten Spiel der Nations League C in Ungarn ein 1:2 (1:2) und damit die erste Niederlage. Der Freiburger Neuzugang Roland Sallai brachte die Gastgeber in der 15. Minute Führung, Konstantinos Manolas glich für die Griechen aus (18.). Doch noch vor dem Pausenpfiff lagen die Magyaren in Budapest dank Laszlo Kleinheisler wieder vorn (43.). Der ehemalige Bundesliga-Trainer Skibbe hatte das erste Spiel mit seiner Mannschaft mit 1:0 in Estland gewonnen.