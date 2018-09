Müller: FC Bayern jagt Henkelpott mit "Wut im Bauch"

Thomas Müller (r.) glaubt an den Champions-League-Titel mit dem FC Bayern

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 war Thomas Müller vom FC Bayern München ebenso auf der Suche nach seiner Form wie das restliche deutsche Team. Statt fußballerischen Lobeshymnen gab es das blamable Aus in der Vorrunde und heftige Kritik aus der Heimat. Im Interview bezieht der 28-Jährige Stellung.

"Ich habe immer noch was drauf", stellt Müller im Gespräch mit der "Sport Bild" klar und verweist auf seinen starken Start in die Bundesligasaison: In zwei Partien gelangen Müller zwei Treffer, zwei weitere Buden legte das Urgestein des FC Bayern auf.

Grundlegend für diese beeindruckende Ausbeute ist für Müller vor allem der Umstand, dass Coach Niko Kovac ihm die Möglichkeit gibt, auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen zu agieren. "Ich bin froh, dass wir derzeit genug Spieler für die Flügel haben. Denn am besten aufgehoben fühle ich mich nun mal in der Zentrale."

Müllers gute Form befeuert auch die Hoffnungen der Bayern auf einen Coup in der Champions League, wo man in der vergangenen Saison im Halbfinale unglücklich am späteren Sieger Real Madrid scheiterte. "Wir alle wissen, dass der Titel für uns drin war. Dementsprechend haben wir für den nächsten Anlauf in der Champions League Wut im Bauch", stellt Müller klar. In den vergangenen beiden Spielzeiten sei man "nie weit weg von dem ganz großen Ding" gewesen und auch 2018 sei wieder "alles drin".

Thomas Müller: "Es geht im Fußball nun mal nicht um vergangene Verdienste"

Während es im Verein nahezu traumhaft für Müller läuft, steht der Bayern-Star beim DFB weiter unter Beobachtung. Beim 0:0 gegen Weltmeister Frankreich und dem 2:1-Sieg gegen Peru zeigte sich die Löw-Elf zuletzt zwar stabilisiert, Rufe nach einem stärkeren Umbruch verhallen aber nicht.

"Es geht im Fußball nun mal nicht um vergangene Verdienste", erklärt der Weltmeister von 2014 in diesem Zusammenhang. "Das gilt für mich wie jeden anderen Spieler: Keiner sollte bei der Nationalmannschaft dabei sein, nur weil er irgendwann mal bei einem Titel mitgeholfen hat."

Weiterhin äußerte sich Müller zur vermeintlichen Grüppchenbildung im DFB-Team, die während der WM für Disharmonie gesorgt haben soll. Medienberichten zufolge war das Team in eine "Kartoffel"- und eine "Kanaken"-Fraktion gespalten. Ein Umstand, der laut Müller "völlig überspitzt" dargestellt wurde.

Er selbst habe das so "nie erlebt". Besagte Ansprache sei zu Zeiten von Lukas Podolski zwar vorgekommen, aber immer "lustig", "kumpelhaft" und "nie beleidigend" gewesen. "Damit eine Mannschaft gut funktioniert, braucht man auch einen gewissen Spaßfaktor in der Truppe", so Müller.