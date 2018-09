Weigl bestätigt Gespräche mit Paris Saint-Germain

Julian Weigl wollte den BVB nicht verlassen

Verletzungen erschwerten seine Vorbereitung, namhafte Neuzugänge schielen plötzlich auf seinen Stammplatz und Gerüchte um einen Abschied zu Paris Saint-Germain dürften Julian Weigl von Borussia Dortmund das Leben zuletzt ebenfalls nicht leicht gemacht haben. Zumindest letzteres kam für den BVB-Mittelfeldspieler allerdings wenig überraschend.

"Dass diese Gerüchte aufkommen würden, war mir schon in dem Moment klar, als Thomas Tuchel als neuer Paris-Trainer feststand. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich beim BVB sehr gut mit ihm verstanden habe und er mich auf das Level geführt hat, auf dem ich heute bin", erklärt Weigl gegenüber der "Sport Bild". "Ich habe mich also auf die Situation vorbereitet. Als die Gerüchte dann irgendwann die Runde machten, war es mir anfangs egal."

Die Hartnäckigkeit, mit der sich die Spekulationen hielten, hinterließen dann aber doch ihre Spuren: "Spätestens, als in den Medien eine angebliche Zusage von mir verkündet wurde, mich enge Freunde anriefen und fragten, warum ich ihnen nichts von meinem Wechsel erzählt hätte, fing das Thema an zu nerven", gesteht der 22-Jährige.

"Es gab keine Bereitschaft, den BVB zu verlassen"

Aus der Luft gegriffen waren die Gerüchte zumindest nicht. Weigl erklärt, dass er durchaus einige Gespräche mit Tuchel geführt habe und dieser ihn zu PSG lotsen wollte, ein konkretes Angebot habe es aber nicht gegeben. Ebenso wenig wie den Wunsch Weigls, dem BVB den Rücken zu kehren. "Es gab von meiner Seite aus keine Bereitschaft, den BVB in diesem Sommer zu verlassen", stellt der Nationalspieler klar.

Trotz der großen Konkurrenz um Thomas Delaney und Axel Witsel plant Weigl also, sich beim BVB durchzusetzen. "Die vergangene Saison war bislang die schwerste in meiner Karriere", so Weigl. Er habe allerdings seine Lehren daraus gezogen. "Jetzt gilt es, diese positiv umzusetzen und gemeinsam mit der Mannschaft den vom Trainer eingeschlagenen Weg zu gehen."

Dass dieses Vorhaben kein Selbstläufer wird, ist dem Youngster allerdings klar. Sollte Coach Lucien Favre auf seiner Position andere Spielertypen bevorzugen, wird es schwer, so Weigl, der untermauert, welch wichtige Rolle der Mann an der Seitenlinie für ihn spiele. "Ich habe bei Lucien Favre ein gutes Gefühl", gibt sich der Sechser allerdings zuversichtlich.

Dass der BVB vor allem auf seiner Position kräftig investiert hat, sieht Weigl derweil gelassen. Er habe die Transfers nicht als Kritik an seiner Person oder Leistung empfunden, so der Rechtsfuß. "Ich bin sicher, dass wir im Mittelfeld gut harmonieren und voneinander profitieren können."