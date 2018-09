Nils Petersen möchte Video-Beweis abschaffen

Nils Petersen ist ein Freund des Zufalls und würde den Video-Beweis gern wieder abgeschafft sehen

Nationalspieler Nils Petersen möchte den Video-Beweis im Fußball gerne wieder abschaffen. "Ich würde den Video-Beweis jetzt wieder zurücknehmen", sagte der Stürmer des SC Freiburg der "Bild"-Zeitung.

"Ich habe das immer geliebt, wenn auch der Zufall eine Rolle spielt und die Schiri-Entscheidung ganz anders empfunden wird. Natürlich hast du dich aufgeregt, wenn mal ein Fehler passiert ist, aber dann wusstest du: Okay, das war menschlich. Jetzt dürfen halt keine Fehler mehr passieren."

Der Video-Beweis steht seit seiner Einführung in der Bundesliga in der Saison 2017/2018 in der Kritik.