Juve-Superstar Ronaldo plant weiteres Hotel

Cristiano Ronaldo plant fleißig seine eigene Hotelkette

Während Cristiano Ronaldo weiter auf sein erstes Tor für den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wartet, verliert der portugiesische Superstar seine Geschäfte außerhalb des Rasens nicht aus den Augen.

In Paris plant der 33-Jährige den Bau eines weiteren Hotels der Marke "CR7", das 2021 eingeweiht werden soll. Dies kündigte die Hotelgruppe Pestana, Partner des Weltfußballers, am Mittwoch an.

Das Vier-Sterne-Haus mit 210 Zimmern werde das bislang größte des Torjägers, hieß es weiter. Geplant sind auf der Pariser Rive Gauche Investitionen von 60 Millionen Euro. Die Hälfte des Betrags zahlt Ronaldo, den Rest steuert Pestana bei, das das Hotel auch betreiben wird.

Bis 2020 ist die Eröffnung von drei weiteren CR7-Hotels in Madrid, New York und Marrakesch/Marokko geplant. Zwei Hotels mit dem Brand des Portugiesen wurden bereits 2016 in Lissabon und in Ronaldos Heimatstadt Funchal auf der Insel Madeira eingeweiht. Bis 2021 sollen 800 Zimmer in Ronaldos Hotels zur Verfügung stehen, kündigte Pestana an.