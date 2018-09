Ex-Coach Stöger äußert sich zur Lage beim BVB

Peter Stöger coachte den BVB ein halbes Jahr lang

Der ehemalige Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Peter Stöger, traut seinem Nachfolger Lucien Favre eine erfolgreiche Saison zu.

"Ich schätze ihn als Fußball-Lehrer sehr. Er hat den Vorteil, dass er mit einer Vorbereitung in die Saison geht und ein paar Verstärkungen dazugekommen sind", meinte der 52-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

Stöger coachte den BVB ab dem 16. Spieltag der vergangenen Saison und erreichte von Platz acht startend noch die Qualifikation für die Champions League.

Neben der Besetzung des Trainerpostens lobte Stöger seinen Ex-Klub auch für die Entscheidung, den ehemaligen Meistercoach Matthias Sammer als externen Berater an den Verein gebunden zu haben: "Ich finde diesen Schritt intelligent. Es ist ein Zeichen von Stärke der BVB-Führungsleute, sich Menschen mit Fachwissen dazuzuholen – dazu wenn es auch noch BVB-Insider sind. Es kann nie schaden, wenn du geballte Sport-Kompetenz hast."

"Schwer zu sagen, ob er ein Problem hat"

Weniger konkret wurde der Österreicher, der nach seinem insgesamt fünfjährigen in Deutschland zurück in seine Heimat Wien gezogen ist, bei der Personalie Mario Götze. Der Mittelfeldstar, der unter Stöger eine feste Größe im Spiel der Schwarz-Gelben war, hat in der noch jungen Bundesliga-Saison noch keine Minute absolviert.

"Es ist schwer zu sagen, ob er wirklich ein Problem hat. Bei mir war er nach seiner Verletzung ja in den allermeisten Spielen in der Startelf. Er hat halt gefühlt einen anderen Stellenwert, weil er für den deutschen Fußball eine einzigartige Geschichte geschrieben hat. Daher steht er im Fokus und dies macht es vielleicht nicht einfacher für ihn", meinte Stöger über seinen ehemaligen Schützling.

Stöger selbst sieht sich übrigens im kommenden Jahr wieder auf der Trainerbank. Wo es den langjährigen Köln-Coach als nächstes hinziehen könnte, ließ er noch offen: "Mein Plan, meine Idee ist es schon, dass ich 2019 irgendwas mache, was spannend ist. Dabei stehen Deutschland und England im Fokus. Ich bin ein neugieriger Mensch und für spezielle Dinge zu haben. Abwarten, was am Ende des Tages passiert."