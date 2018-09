Götze sieht Umgang mit Medien "sehr kritisch"

Mario Götze wartet auf seinen ersten Saison-Einsatz in der Liga

Das mediale Interesse an Mario Götze von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist seit jeher enorm. Nun hat sich der BVB-Star kritisch zum Umgang mit seiner Person in den Medien geäußert.

Das Fußballgeschäft sei in den letzten Jahren "sehr schnelllebig geworden", erklärte Mario Götze im Interview mit "Omnisport". Das gelte "sowohl für Spieler als auch für Trainer". Damit pflichtete er Wolfsburgs Bruno Labbadia bei, der sich zuletzt im "kicker" kritisch äußerte. Die Trainer in der Bundesliga seien "nicht die Mülleimer", öffentliche Debatten um mögliche Entlassungen seien "unsäglich".

Dortmunds Mittelfeldspieler sieht die Entwicklung im Sport auch deshalb "sehr kritisch". Ohnehin sei man in der medialen Bewertung nur "so gut wie das letzte Spiel", so der 63-fache Nationalspieler. Götze, der in den ersten zwei Bundesliga-Partien der neuen Saison von Trainer Lucien Favre noch nicht eingesetzt wurde, versucht etwaige "Störfeuer" auszublenden.

"Im Endeffekt bin ich jetzt auch schon eine Weile dabei und habe auch das ein oder andere mitgemacht. Von daher versuche ich, so wenig wie möglich zu lesen und wahrzunehmen, um mich da auch nicht ablenken zu lassen", so der 26-Jährige. Vielmehr wolle er sich auf "Langzeitziele" konzentrieren.

Eines der Ziele sei es, über einen längeren Zeitraum "guten Fußball" zu zeigen und "ein positives Gefühl" aus der Saison mitzunehmen. In der Champions League, wo der BVB in der Gruppenphase auf Brügge, Atlético Madrid und AS Monaco trifft, will Götze mit seiner Mannschaft "weit kommen".

Götze lobt Sancho und Pulisic

Ob Mario Götze am dritten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20:30 Uhr) erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit in der Startformation steht, ist indes nicht gesichert. Der Schweizer Trainer erklärte zuletzt öffentlich, "enorm viele Spieler im Mittelfeld" zu haben. Götze muss daher wohl auf Einsatzminuten warten.

Lob fand der Dribbelkünstler unterdessen für zwei junge BVB-Kollegen, Jadon Sancho und Christian Pulisic. Das Duo habe enorm viel Potenzial: "Sowohl Jadon als auch Christian machen einen sehr, sehr guten Job, vor allem in dem Alter. Sie sind beide sehr, sehr weit."

Zwar müssten die zwei Flügelstürmer noch "viel lernen", dennoch seien sie eine Bereicherung für das Team. "Wir werden an beiden noch viel Freude haben", so Götze weiter.