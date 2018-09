Delaney und Weigl in BVB-Mannschaftsrat berufen

Thomas Delaney hat sich als direkte Verstärkung beim BVB erwiesen

Lucien Favre ist seit Anfang Juli Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Nun hat der Schweizer einen fünfköpfigen Mannschaftsrat bestimmt. Ein BVB-Neuzugang hat es unmittelbar in das Gremium geschafft.

Thomas Delaney zählt nach Informationen der "Bild" künftig zum Mannschaftsrat der Schwarz-Gelben. Der Däne schloss sich erst im Sommer dem Revierklub an. Zuvor stand der Mittelfeldspieler anderthalb Jahre bei Werder Bremen unter Vertrag.

Der Abräumer vor der Defensive ist in der noch jungen Saison unter Favre bisher gesetzt. Delaney stand in allen drei Pflichtspielen der Borussia in der Startelf. In der Bundesliga machte er beide Spiele bisher über die volle Distanz.

Neben dem 27-Jährigen sieht der Dortmunder Coach auch Mittelfeldspieler Julian Weigl künftig mehr in der Verantwortung. Der 23-Jährige ist ebenfalls Mitglied des Mannschaftsrates.

Anführer und erster Ansprechpartner im Team ist allerdings Kapitän Marco Reus. Die Galeonsfigur des BVB soll als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Klub-Führung fungieren. Dahinter steht Lukasz Piszczek, der von Favre vor der Saison zum Vizekapitän ernannt wurde.

Fünftes Mitglied des Rates ist der ehemalige Kapitän, Marcel Schmelzer. Der 30 Jahre alte Außenverteidiger genießt zum Saisonstart vollstes Vertrauen und zeigte bisher ansprechende Leistungen auf dem Rasen. Im Sommer hatte er die Kapitänsbinde freiwillig abgegeben.