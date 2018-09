Fährmann lobt Rudy für "enorme Ruhe"

Sebastian Rudy wurde von Ralf Fährmann gelobt

Nette Worte von Ralf Fährmann von Fußball-Vizemeister Schalke 04 für seinen neuen Vereinskollegen Sebastian Rudy. Der Kapitän sieht den Mittelfeldspieler als Verstärkung an.

"Was man sofort sieht, ist einfach seine enorme Ruhe am Ball, seine Erfahrung", sagte der 29-Jährige im Interview mit der "Funke-Mediengruppe".

Der für 17 Millionen Euro Ablöse von Bayern München verpflichtete Rudy sei ein sehr angenehmer Typ, "seine menschliche Komponente bereichert. Ich glaube, dass er uns mit seiner Pass-Stärke und Stabilität weiter nach vorne bringen kann", äußerte der Schalke-Keeper.

Trotz des Fehlstarts von zwei Pleiten wird Fährmann nicht nervös. "Es ist eine Frage der Zeit, bis die Punkte kommen", betonte der Schlussmann vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Fährmann: Tedesco impft dem Team "eine gewisse DNA" ein

Parallelen zum Start vor zwei Jahren, als es fünf Niederlagen unter Trainer Markus Weinzierl gegeben hatte, zieht der Keeper nicht. "Vor zwei Jahren war Trainer Weinzierl neu, war Manager Christian Heidel neu, da hatten wir uns als Team noch nicht so gefunden", so Fährmann, "das Fundament, das wir in der vergangenen Saison gelegt haben, gibt uns die Sicherheit, jetzt cool zu bleiben."

Trainer Domenico Tedesco "hat im vergangenen Jahr alles auf links gedreht und unserer Mannschaft eine gewisse DNA, ein Gesicht gegeben", sagte Fährmann über den Deutsch-Italiener: "Tedesco hat einfach ein hervorragendes Gespür für jede einzelne Situation und Phase."