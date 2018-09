RB ohne Sorgen - Orban bleibt Kapitän

Ralf Rangnick hat mit Willi Orban einen neuen/alten Kapitän

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im Heimspiel gegen Hannover 96 am Samstag (15:30 Uhr) personell aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler seien unverletzt von den Länderspielen zurückgekommen, erklärte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick am Donnerstag, "es wird nach jetzigem Stand keiner verletzungsbedingt ausfallen."

Verzichten wird Rangnick allerdings auf Abwehrspieler Marcel Halstenberg, für den ein Einsatz nach langer Verletzungspause noch zu früh kommt. Für das Spiel gegen Hannover forderte Rangnick eine "gute Balance in der Defensive, vor allem eine gute Verteidigung rund um die eigene Box. Darum wird es am Samstag, aber auch in den nächsten Wochen gehen".

Willi Orban wurde derweil als Kapitän bestätigt. Der 25-Jährige erhielt bei einer Abstimmung mit 17 die meisten Stimmen. Das gab Rangnick am Rande der Pressekonferenz bekannt.

Orbans erste Stellvertreter sind die beiden Mittelfeldspieler Diego Demme und Kevin Kampl (jeweils 14 Stimmen). Zudem gehört Torwart Péter Gulácsi (8) zum Kreis der Kapitäne. Weil Rangnick in dieser Saison die Mannschaft immer wieder rotieren lassen will, setzt er gleich auf mehrere Spielführer, die sich entsprechend abwechseln werden.