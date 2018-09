Asamoah: S04-Saisonstart "anders vorgestellt"

Gerald Asamoah sieht den schwachen Saisonstart gelassen

Mit null Punkten aus zwei Spielen ist der Auftakt in der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 klar misslungen. Für S04-Urgestein und U23-Manager Gerald Asamoah allerdings kein Grund zur Panik.

"Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt. Aber wir wissen, was wir für eine Mannschaft und einen Trainer haben, da mache ich mir keinen Kopf. Ich bin von unserem Kader und unserem Trainer absolut überzeugt", kommentierte Asamoah gegenüber "Sport 1" den enttäuschenden Saisonstart der Knappen.

Trainer Domenico Tedesco ist für das Schalker Urgestein weiter unumstritten. "Die Spieler verstehen Tedesco. Jetzt kommt jeder Kritiker um die Ecke, weil die ersten zwei Spiele verloren wurden. Der Trainer hat vergangene Saison einen super Job gemacht. Das war großartig. Jeder hier ist überzeugt von ihm. Es ist immer sehr schwierig, das im nächsten Jahr zu bestätigen", nahm der 39-Jährige den Knappen-Coach in Schutz.

Tedesco identifiziere sich zu 100 Prozent mit dem Ruhrgebietsverein: "Er lässt keinen Zentimeter nach. Er lebt Schalke."

Asamoah: "Glauben alle an Embolo"

Auch die momentane Ladehemmung im Sturm kann Asamoah, der insgesamt 14 Jahre das königsblaue Trikot trug, nicht entmutigen. "Gegen Hertha haben wir es nicht geschafft, vorne so kreativ zu sein und die Tore zu erzielen. Wir haben aber genug Spieler, die dazu in der Lage sind", bekräftigte der ehemalige deutsche Nationalspieler. Insgesamt sei der Kader "kreativ genug".

Besondere Hoffnung setzt der viermalige Vizemeister in Stürmer Breel Embolo: "Auf Schalke glauben wir alle an Breel. Man darf nicht vergessen, dass er lange Zeit verletzt war. Wir wissen, was für ein toller Spieler er ist, was er kann. Ich bin mir sicher, dass er sein Potenzial noch voll ausschöpfen wird."