Tottenham mehrere Wochen ohne Hugo Lloris

Hugo Lloris fällt für mehrere Spiele aus

Erst ein Fahrverbot, jetzt eine längere Zwangspause: Frankreichs Fußball-Weltmeister Hugo Lloris hat derzeit kein Glück. Der Torhüter fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung für mehrere Wochen aus. Das teilte Premier-League-Klub Tottenham Hotspur am Donnerstag mit.

Damit fehlt Lloris auch am Samstag im Topspiel gegen Tabellenführer FC Liverpool. Der 31-Jährige hatten wegen der Verletzung schon die Nations-League-Spiele in Deutschland (0:0) und gegen die Niederlande (2:1) verpasst.

Am Mittwoch war Lloris nach seiner Fahrt unter Alkoholeinfluss in London mit einem 20-monatigen Fahrverbot sowie einer Geldstrafe in Höhe von 56.200 Euro belegt worden. Lloris war Ende August um 1:20 Uhr Ortszeit von der Polizei angehalten worden und hatte einen Alkoholtest nicht bestanden. Der Torhüter hatte Frankreich in Russland als Kapitän zum WM-Triumph geführt.