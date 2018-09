Doping-Ermittlungen gegen Russlands WM-Star eingestellt

Tscheryschew ist sich weiterhin keiner Schuld bewusst

Spaniens Anti-Doping-Agentur (AEPSAD) hat die Ermittlungen gegen den russischen Fußballstar Denis Cheryshev eingestellt.

Der vierfache WM-Torschütze vom FC Valencia veröffentlichte am Donnerstag bei Twitter einen Brief der Agentur, darin wurde die Entscheidung mit einem "Mangel an Beweisen" begründet.

Die Untersuchung war eine Reaktion auf Aussagen von Cheryshevs Vater Dimitri, wonach sein Sohn in seiner Zeit beim FC Villarreal Wachstumshormone bekommen habe. Denis Cheryshev, zur laufenden Saison von Villarreal leihweise nach Valencia gewechselt, war sich keiner Schuld bewusst ("Alles ist sauber gewesen").

Dimitri Cheryshev behauptet, seine Aussagen seien von Reportern verdreht worden. Eine Verwendung von Wachstumshormonen ohne medizinische Ausnahmeregelung hätte eine Sperre von bis zu vier Jahren nach sich ziehen können.