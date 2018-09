FC Bayern beobachtet Stürmer-Talent aus Angola

Gelson Dala soll das Interesse europäischer Top-Klubs geweckt haben (Bildquelle: Twitter @FTalentScout)

Fußball-Bundesligist Bayern München sucht nach Verstärkung für die Offensive. Vor allem junge und talentierte Stürmer stehen an der Säbener Straße oben auf der Liste. Nun könnten die Münchner in Portugal fündig geworden sein.

Wie die portugiesische Sportzeitung "A Bola" berichtet, ist der 22 Jahre alte Gelson Dala im Blickfeld des FC Bayern gelandet. Scouts des deutschen Rekordmeisters sollen den Mittelstürmer intensiv beobachten.

Allerdings hat der angolanische Nationalspieler beim Hauptstadtklub Sporting erst kürzlich bis Sommer 2022 verlängert. Im Vertrag soll überdies eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert sein.

Seit Januar 2018 ist Dala indes an den portugiesischen Erstligisten Rio Ave FC ausgeliehen. In der laufenden Saison stellte der 1,75 Meter große Stürmer seinen Torinstinkt bereits unter Beweis: In vier Ligaspielen traf er zweimal, zuletzt markierte er den Siegtreffer in der 90. Minuten beim 2:1-Sieg gegen Portimonense SC.

Ob der FC Bayern wirklich ernsthaft zeitnah über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenkt, steht auf einem anderen Blatt. Erst vor wenigen Wochen hat sich der deutsche Meister mit dem kanadischen Talent Alphonso Davies verstärkt, der im Winter zu den Münchnern stoßen wird. Im A-Kader steht als Backup für Robert Lewandowski ohnehin noch Sandro Wagner zur Verfügung.

Dennoch sollen die jüngsten Leistungen Dalas nicht nur den FC Bayern auf den Plan gerufen haben. So ist laut "A Bola" auch der 1. FC Nürnberg am Angreifer interessiert. Ebenfalls soll Premier-League-Klub FC Liverpool auf Dala bereits aufmerksam geworden sein.