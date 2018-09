Harnik: Werders Zielvorgabe "total erfrischend"

Martin Harnik spielt seit Sommer wieder für Werder Bremen

Torjäger Martin Harnik steht voll und ganz hinter der Vorgabe des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, in der laufenden Saison um einen Platz in einem internationalen Wettbewerb mitspielen zu wollen.

"Ich finde es total erfrischend, dass Werder trotz der schwierigen letzten Jahre ein Ziel ausgibt, das die meisten Leute überrascht hat", sagte der 31-Jährige gegenüber der "Deichstube".

Diese Ambitionen, so der langjährige österreichische Nationalspieler weiter, seien ein klares Zeichen an die Bremer Fans. Harnik: "Wir sagen: 'Hey, wir wissen schon, wo wir gerade herkommen. Aber wir wissen auch, wo wir schon mal waren.'"

Er selbst versuche, in Interviews ein bisschen gegen den Trend zu arbeiten, riskiere aber nicht die totale Konfrontation. "Natürlich kann man klare Kante zeigen und alles an sich abprallen lassen. Aber den Widerstand und die Kritik wollen sich viele ersparen. Letzten Endes sind wir Spieler das Produkt des ganzen Geschäfts. Das Business hat sich so entwickelt, und wir haben uns angepasst", sagte Harnik.