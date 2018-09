VfB-Boss Reschke fordert Umdenken in der Nachwuchsarbeit

Michael Reschke sieht Handlungsbedarf

Sportvorstand Michael Reschke vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat ein grundlegendes Umdenken bei der Nachwuchsförderung im Deutschen Fußball-Bund und in den Leistungszentren der Profiklubs gefordert.

"Es ist sicherlich zu viel auf Mannschaftserfolg in den Nachwuchsleistungszentren trainiert und hingearbeitet worden", sagte der 60-Jährige bei "Sky": "Die individuelle Ausbildung, das kreative Moment muss wieder deutlich stärker in den Vordergrund rücken. Es muss wieder mehr an offensiven Lösungsmöglichkeiten gearbeitet werden als an reiner Ergebnistaktik."

Konkret sieht Reschke akuten Handlungsbedarf auf den Positionen des Mittelstürmers sowie auf den defensiven Außenbahnen.