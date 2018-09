Walpurgis-Debüt geglückt: Dresden siegt in Regensburg

Auswärtssieg für Dynamo Dresden

Perfekter Einstand für Maik Walpurgis: Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden einen 2:0 (1:0)-Erfolg bei Jahn Regensburg gefeiert und am 5. Spieltag den Anschluss an die vorderen Plätze hergestellt.

Der frühere Regensburger Aias Aosman (22.) und Dario Dumic (52.) schossen die Sachsen vor 13.629 Zuschauern zum zweiten Saisonsieg.

Walpurgis hatte erst am Dienstag bei Dynamo einen Vertrag bis 2020 unterzeichnet. Vorgänger Uwe Neuhaus war nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal und zwei Niederlagen in Folge in der Liga am 22. August entlassen worden.

Mit sechs Punkten liegt Dynamo, das noch ein Nachholspiel gegen den Hamburger SV in der Hinterhand hat, zunächst im Tabellenmittelfeld. Der Jahn blieb zum vierten Mal in Folge ohne Sieg und muss sich mit vier Zählern vorerst nach unten orientieren.

Dumic nimmt Regensburg den Wind aus den Segeln

Nach vorsichtigem Beginn gewann Dresden aus einer stabilen Defensive heraus an Sicherheit. Aosmans Führungstor wurde von einer passiven Regensburger Abwehr begünstigt.

Der Jahn kam mutig aus der Kabine, doch nach dem 0:2 durch Dumic hatte Dynamo das Spiel im Griff und hätte noch weiter erhöhen können.