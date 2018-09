Matthäus watscht Götze ab: "Mario fehlt die Qualität"

In Dortmund derzeit außen vor: Mario Götze

Drei Spiele, null Minuten Einsatzzeit: Mario Götze erlebt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund aktuell eine schwierige Phase.

Trainer Lucien Favre baut nicht auf den 26-Jährigen, der am Scheideweg seiner Karriere angekommen ist. Laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wird sich an der unbefriedigenden Situation so schnell wohl nichts ändern.

Der 57-Jährige hat sich am Freitag vor der Begegnung zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt (3:1) bei "Sky" zum Status quo des deutschen WM-Helden von 2014 geäußert.

Sein vernichtendes Urteil: "Götze läuft seiner großen Form, die er vor und bei der WM 2014 hatte, nun vier Jahre hinterher. Er war bei zwei Vereinen, hatte vier, fünf Trainer, nur an ihnen liegt es nicht." Rumms, das hat gesessen!

"Für Mario wird es sehr schwierig, sich in Zukunft durchzusetzen"

Matthäus legte sogar noch nach: "Mario fehlt zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur die Qualität, die Geschwindigkeit und die Dribbelstärke, die Spielfreude, die sich die Trainer von ihm erhofft haben. Auch die Position für ihn fehlt unter Favre." Der Schweizer Coach hatte zuletzt betont, Götze aufgrund des personellen Überangebots im Mittelfeld nicht berücksichtigen zu können.

Im zuletzt praktizierten BVB-System sieht Matthäus keinen Platz für Sorgenkind Götze.

"Man müsste für ihn ein System erfinden, dass es derzeit bei Dortmund aber nicht gibt. Und das man auch nicht spielen will", so der Weltmeister von 1990, der eine düstere Prognose abgab: "Für Mario wird es sehr schwierig, sich in Zukunft durchzusetzen."

Götze steht in Dortmund noch bis 2020 unter Vertrag. In der laufenden Saison durfte er lediglich im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth 64 Minuten ran.