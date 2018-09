BVB-Coach Favre: "Wir haben viel Mühe gehabt"

Sieht beim BVB noch Luft nach oben: Lucien Favre

Nach dem 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt grüßt Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga vorerst von der Tabellenspitze. Der Heimerfolg gegen die Hessen war allerdings hart erkämpft. Die Stimmen der Beteiligten im Überblick.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Ich freue mich sehr über den Sieg. Wir brauchen noch viel mehr Zeit, um das Spiel zu kontrollieren. Wir haben heute viel Mühe gehabt, den Gegner zu destabilisieren. Wir müssen mehr mit Geduld spielen und das Tempo manchmal erhöhen, aber auch manchmal wieder zurück nehmen."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben über 90 Minuten gesehen, dass Dortmund sehr effizient ist. Aber ich muss meinem Team ein Riesen-Kompliment machen. Das 1:1 war zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht unverdient und zum Schluss haben wir alles riskiert. Nach dem 1:1 haben wir dann einen guten Zugriff zum Spiel gehabt, aber im Endeffekt ist es für mich eine Niederlage, weil Dortmund effizienter war. Man muss immer das Positive daraus sehen. Wir haben uns nie aufgegeben und die Basis ist da, aber spielerisch müssen wir noch besser werden."

Roman Bürki (Torhüter Borussia Dortmund): "Wir haben uns am Anfang schwer getan, vor allem vorne. Wir haben zu langsam gespielt und hätten den einen oder anderen Angriff noch konzentrierter zu Ende spielen müssen. Am Ende des Tages haben wir aber ein gutes Spiel gemacht. Wir nehmen jetzt ein gutes Gefühl mit in das Spiel gegen Brügge und das ist genau das, was wir brauchen."

Marius Wolf (Borussia Dortmund): "Mich persönlich freut es natürlich, hier im eigenen Stadion das Tor erzielt zu haben. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass es ausgerechnet gegen die Eintracht war. Aber das ist Fußball. Wir wussten, dass es ein hartes Spiel wird. Aber wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Wir müssen so weiter arbeiten und immer mehr in den Rhythmus kommen und uns von Spiel zu Spiel steigern. Dann bin ich da guter Dinge."

Kevin Trapp (Torwart Eintracht Frankfurt): "Wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt, die qualitativ eine super Mannschaft haben. Wir haben nicht viel zugelassen und dennoch ist das Ergebnis natürlich enttäuschend. Gefühlt hat Dortmund drei Mal aufs Tor geschossen. Wir haben jetzt zwei Spiele unnötig verloren, aber wir haben auch gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Wir müssen weiter mutig bleiben und die nächsten Wochen werden nicht einfacher. Nach drei Spieltagen sollten wir nicht alles schlecht reden."