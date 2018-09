KFC Uerdingen erobert die Spitze - Hansa und 1860 remis

Nächster Sieg für Uerdingen

Aufsteiger KFC Uerdingen hat mit dem fünften Sieg in den letzten sechs Spielen die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen.

Die Krefelder setzten sich am siebten Spieltag mit 2:1 (1:0) gegen den Halleschen FC durch und zogen vorerst an der SpVgg Unterhaching vorbei. Die Münchner Vorstädter könnten am Sonntag mit einem Heimerfolg gegen die Würzburger Kickers allerdings auf Rang eins zurückkehren.

Stefan Aigner (42.) und Oguzhan Kefkir (78.) erzielten die Tore für Uerdingen.

Mitaufsteiger 1860 München musste sich dagegen nach zwei Siegen mit einem 2:2 (1:0) bei Hansa Rostock begnügen, blieb aber Vierter.

Herbert Paul brachte die Löwen zunächst in Führung (31.), ehe Marco Königs (48.) und Pascal Breier (50.) das Spiel für Rostock drehten. Philipp Steinhart (75.) glich per Foulelfmeter in der Schlussphase aus.

Wiesbaden und Aalen landen Befreiungsschläge

Unterdessen rutschte der Tabellendritte VfL Osnabrück beim 0:1 (0:0) gegen den Karlsruher SC aus. Für den KSC war Anton Fink erfolgreich (56.).

Im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Wehen Wiesbaden mit einem 3:0 (0:0) gegen den SV Meppen Luft und sprang auf Platz 16.

Der VfR Aalen verließ mit dem 4:1 (2:0) gegen Preußen Münster ebenfalls die Abstiegsränge. Energie Cottbus steht nach dem 0:0 gegen Sonnenhof Großaspach weiter im Tabellenmittelfeld.