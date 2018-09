Bayer befürchtet schwere Knieverletzung bei Tolisso

Corentin Tolisso musste in der 38. Minute ausgewechselt werden

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat womöglich nach Kingsley Coman den nächsten französischen Langzeitverletzten zu beklagen.

Weltmeister Corentin Tolisso musste im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen nach einem unglücklichen Zweikampf mit Kevin Volland in der 38. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Der 24-Jährige, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand und gleich ein Tor erzielte, konnte nur mit Hilfe von zwei Betreuern den Platz verlassen. Für ihn kam James in die Partie.

Leverkusens Volland entschuldigte sich umgehend bei Tolisso, der sofort eine Verletzung signalisierte und die Hände vor das Gesicht hielt.

Der Mittelfeldspieler war nach der WM-Endrunde als letzter Bayern-Spieler ins Training eingestiegen und in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen gekommen.