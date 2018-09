Kreuzbandriss! Bayerns Tolisso fehlt monatelang

Corentin Tolisso musste in der 38. Minute ausgewechselt werden

Der FC Bayern München muss monatelang auf Frankreichs Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso verzichten.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt beim 3:1 des deutschen Meisters in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nach einer unglücklichen Aktion einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie. Das teilte der Verein am Samstagabend mit.

In diesem Jahr wird Tolisso nicht mehr zum Einsatz kommen. Am Sonntag soll der Franzose operiert werden.

Der Franzose musste im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen nach einem unglücklichen Zweikampf mit Kevin Volland in der 38. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Der 24-Jährige, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand und gleich ein Tor erzielte, konnte nur mit Hilfe von zwei Betreuern den Platz verlassen. Für ihn kam James in die Partie.

Leverkusens Volland entschuldigte sich umgehend bei Tolisso, der sofort eine Verletzung signalisierte und die Hände vor das Gesicht hielt.

Der Mittelfeldspieler war nach der WM-Endrunde als letzter Bayern-Spieler ins Training eingestiegen und in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen gekommen.

Ebenfalls verletzt ging Außenverteidiger Rafinha aus der Partie. Der Brasilianer zog sich durch das grobe Foul des Leverkuseners Karim Bellarabi einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zu und wird mehrere Wochen fehlen.