De Gea rettet Manchester United den Sieg in Watford

David De Gea musste sich ein ums andere Mal auszeichnen

Rekordmeister Manchester United hat am Samstagabend die Siegesserie von Überraschungsteam FC Watford in der Premier League beendet und sich in der Tabelle mit 9 Zählern auf Platz acht verbessert.

An der Vicarage Road siegten die Red Devils mit 2:1 (2:0). Belgiens WM-Star Romelu Lukaku (35.) und Chris Smalling (38.) trafen für United noch in der ersten Hälfte.

Andre Gray (65.) verkürzte für die Platzherren und erhöhte damit die Spannung in der Schlussphase. United-Keeper David De Gea musste sich dabei ein ums andere Mal gegen die "Hornissen" auszeichnen, letztlich hielt der Spanier den Auswärtserfolg der Mannschaft von Teammanager José Mourinho fest.

Am kommenden Spieltag muss der Portugiese allerdings auf Mittelfeldspieler Nemanja Matic verzichten. Er sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot.