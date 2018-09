Nach Tritt gegen Rafinha: Bellarabi entschuldigt sich

Karim Bellarabi zeigt sich reumütig

Der ehemalige Nationalspieler Karim Bellarai vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich nach seinem Foul an Bayern-Außenverteidiger Rafinha via Instagram entschuldigt.

Bei der 1:3-Niederlage der Werkself in der Münchner Allianz Arena hatte der 28-Jährige dem Brasilianer ohne Chance auf den Ball mit offener Sohle von hinten in die Achillesferse getreten. Rafinha zog sich dabei einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zu und wird dem Rekordmeister mehrere Wochen fehlen.

Bellarabi flog nach der Aktion folgerichtig vom Platz und entschuldigte sich noch am späten Abend auf seinem Instagram-Account für die Aktion: "Ich möchte mich natürlich bei Rafinha und meiner Mannschaft Bayer Leverkusen für das unnötige Foul entschuldigen, es war keine Absicht von mir! Gute Besserung", schrieb er.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß übte nach der folgenschweren Aktion harsche Kritik am Offensiv-Mann der Werkself: "Das Foul von Bellarabi war geisteskrank", wetterte Hoeneß. "Das war vorsätzliche Körperverletzung. Sowas gehört drei Monate gesperrt - und zwar für Dummheit, nicht für das Foul," wütete der 66-Jährige nach dem Sieg seiner Mannschaft.