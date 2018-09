Bernd Leno vor Pflichtspieldebüt für Arsenal

Das Warten hat für Bernd Leno wohl bald ein Ende

Fußball-Nationaltorwart Bernd Leno steht vor seinem Pflichtspieldebüt für seinen neuen Klub FC Arsenal.

Der frühere Leverkusener, seit seinem Wechsel nach London nur die Nummer 2 hinter dem Tschechen Petr Cech, soll am Donnerstag zum Auftakt der Europa League gegen den ukrainischen Klub Vorskla Poltava spielen.

Teammanager Unai Emery hatte nach dem 2:1-Sieg der Gunners bei Newcastle United am Samstag angekündigt, rotieren lassen zu wollen.

"Mir geht es in jedem Wettbewerb darum, so gut wie möglich zu spielen. Und normalerweise benutzt du in diesen anderen Wettbewerben einen anderen Torwart", sagte der Spanier.