Unterhaching stolpert gegen Würzburg

Die Hachinger kassierten einen Dämpfer gegen die Kickers aus Würzburg

Die SpVgg Unterhaching hat in der 3. Fußball-Liga am Sonntag den Sprung an die Spitze verpasst.

Die Münchner Vorstädter unterlagen zu Hause gegen die formstarken Würzburger Kickers 0:1 (0:0) und rangieren mit 14 Punkten zwei Zähler hinter dem KFC Uerdingen.

Dominic Baumann (55.) erzielte per Kopf das goldene Tor für die Mainfranken, die durch den Auswärtscoup auf Platz drei kletterten.