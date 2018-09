Ribéry über Bayern-Abgang: "Gab ernsthafte Angebote"

Franck Ribéry spielt seit 2007 für den FC Bayern München

Anfang Mai verlängerte Franck Ribéry seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München nach einer vorangegangenen Hängepartie bis 2019. Nun hat der Franzose verraten, dass es zuvor Offerten aus anderen Teilen der Welt gegeben hat.

"Es gab ernsthafte Angebote aus China. Die Zahlen lagen auf dem Tisch", sagte der 35-Jährige gegenüber dem "kicker", fügte aber unmissverständlich an: "Mein Ziel war es immer, bei Bayern weiterzumachen. Ich wollte nicht woanders hin oder mich mit anderen Dingen beschäftigen."

Es habe mehrere Gespräche mit Hasan Salihamidzic und Karl-Heinz Rummenigge gegeben, "in denen wir alles auf den Tisch gebracht haben". Und danach stand der beiderseite Entschluss. "So muss es sein, das war schon wichtig für mich."

Seine große Liebe zur Bundesliga habe ihn letztlich in Deutschland gehalten. Und außerdem die Aussicht, mit den Bayern die Champions League noch ein zweites Mal zu gewinnen. "Ich träume davon", gestand der Offensivmann, der den Henkelpott 2013 in die Höhe strecken durfte.

"Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich sei leer, ausgepowert, dann wäre ich gegangen. Ich wollte keinen Vertrag, nur damit ich weiter da bin", betonte der Franzose, der sich sogar vorstellen kann, bis 2020 weiterzumachen.

"Vielleicht komme ich ja zurück ..."

"Aber man muss erst einmal abwarten, wie die Saison verläuft. Ich bin da ganz entspannt und setze mich jetzt nicht unter Druck", sagte Ribéry: "Man muss sich und seine Leistungen auch richtig einschätzen. Das ist jetzt alles noch zu früh."

Sollte einiges Tages doch der Punkt kommen, an dem er die Fußballschuhe an den Nagel hängt, dann werde er sicherlich "eine große hinterlassen", ist sich der Flügelspieler sicher: "Auf vielen Ebenen: auf dem Platz, in der Kabine, im Verein, bei den Fans. Aber auch mir werden die Menschen im Verein fehlen." Der Verein sei "seine Familie", erklärte der 35-Jährige und setzte vielsagend hinzu: "Aber vielleicht komme ich ja zurück ..."

Ribéry wehrt sich: "Ich bin Egoist"

Bis zum Karriereende möchte Ribéry allerdings noch weiter Gas geben und möglichst oft spielen. Trotzdem drücke er seinen jüngeren Mitspielern die Daumen, falls diese die Nase vorn haben. "Wenn sie für mich spielen, unterstütze ich sie total. So wie bei Kingsley [Coman, d.Red]. Wenn ich draußen bin, sage ich ihm vor dem Spiel: Und heute zeigst du allen, was du draufhast, auf geht’s! Und das kommt von Herzen."

Dass er bei mancher Auswechslung oder Nichtberücksichtigung beleidigt wirkt, wies Ribéry zurück. "Die Leute denken das, aber es stimmt nicht", wehrte sich der 35-Jährige und erklärte: "Das hat nichts damit zu tun, dass ich gerne spielen will, eher mit der Beziehung zum Trainer."

Mit Niko Kovac passe es wunderbar. "Er nimmt mich zur Seite, erklärt mir die Situation, alles kein Problem. Er weiß genau, wie er die Spielzeiten bei mir dosiert." Dem Dribbelkünstler sei "schon klar", dass er nicht alle Partien absolvieren kann. "Das wäre ja verrückt. Wir brauchen alle Spieler, damit wir unsere Ziele erreichen."

Deshalb stellte Ribéry noch einmal deutlich heraus: "Ich bin kein Egoist, der nur an sich denkt."