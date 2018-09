Kehl sieht "deutliches Steigerungspotenzial" beim BVB

Sebastian Kehl spricht über Steigerungspotenzial beim BVB

Sebastian Kehl hat die Profis von Borussia Dortmund nach der enttäuschenden Vorsaison erneut in die Pflicht genommen. Zudem äußerte sich der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB zur schwierigen Situation von Mario Götze und den Ambitionen in der Champions League.

"Ich sehe bei dem einen oder anderen deutliches Steigerungspotenzial, nicht bloß taktisch und technisch, sondern auch, was die Verantwortung innerhalb der Gruppe betrifft", sagte Kehl im "kicker" angesprochen auf die Dortmunder Spieler, die in der vergangenen Spielzeit vor allem international so schwache Auftritte ablieferten.

Der frühere BVB-Kapitän konkretisierte: "Wir haben mit Marco Reus einen neuen Kapitän, der in dieser Rolle noch mal mehr Verantwortung übernehmen wird."

Die Verantwortlichen hätten den Mannschaftsrat der Borussia bewusst "mit jungen und gestandenen Spielern besetzt - auf der einen Seite mit Manuel Akanji oder Julian Weigl, von denen wir uns weitere Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung erhoffen, auf der anderen Seite Lukasz Piszczek als Vize-Kapitän, Thomas Delaney als meinungsstarken Neuzugang oder Marcel Schmelzer, der weiter einen hohen Stellenwert innerhalb des Vereins besitzt."

Er erwarte von allen Profis, "dass sie sich komplett einbringen und ihr Leistungsvermögen ausschöpfen", ergänzte Kehl.

Kehl über Götze beim BVB: "... dann muss er liefern"

Zur Reservistenrolle von Mario Götze fand der frühere Mittelfeldspieler deutliche Worte: "Ich hoffe, dass er die Faust in der Tasche ballt. Damit macht er klar, dass er mit der Situation nicht zufrieden ist und spielen möchte. Ich erwarte von ihm wie von jedem anderen Spieler, der zurzeit noch nicht so viel Einsatzzeit hatte, dass er sich aufdrängt und im Training beweist."

Götze, in der Bundesliga bislang ohne eine einzige Einsatzminute, werde seine Chance "garantiert bekommen", kündigte Kehl an. "Dann muss er da sein", forderte der 38-Jährige. Kehl erläuterte: "Wir gehen intern sehr offen damit um. Mario erhält von uns jede Unterstützung. Er wird sicher noch wichtig für uns sein."

Kehl will mit dem BVB in der Champions League überwintern

Kehl äußerte sich auch zu den Ambitionen des BVB auf internationalem Parkett. Nach dem blamablen Vorrundenaus in der Spielzeit 2017/2018 will der BVB jetzt in der Königsklasse wieder voll angreifen.

"Wir haben lange darauf hingearbeitet, bereit zu sein. Wir freuen uns auf diesen Wettbewerb, wir haben große Ambitionen, wir wollen in der Champions League überwintern - auch wenn wir wissen, dass wir mitten in einer Neufindungsphase stecken", sagte Kehl.

Vom Weiterkommen in der Gruppe mit Atlético Madrid, AS Monaco und dem FC Brügge sei er "überzeugt". Bei den Belgiern am Dienstag ist die Zielsetzung für den BVB klar.

"Es sollte uns nicht passieren, dass wir bedingt durch eine Niederlage der Musik gleich wieder hinterherlaufen. Wir wollen in Brügge unsere Ambitionen sofort klar untermauern", so Kehl.