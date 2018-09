Gerald Asamoah erklärt Krise des FC Schalke 04

Gerald Asamoah spricht über die Krise des FC Schalke 04

Klub-Ikone Gerald Asamoah sieht mangelndes Spielglück als Grund für den verpatzten Saisonstart des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga.

"Was in der vergangenen Saison häufig gut für Schalke ausging, hat sich aktuell ins Gegenteil verkehrt", schrieb Asamoah in einer "kicker"-Kolumne.

Der langjährige Knappen-Profi erklärte aber auch: "Glück muss man sich erarbeiten, und da sehe ich den FC Schalke auch dank Trainer Domenico Tedesco nach wie vor grundsätzlich auf einem guten Weg." Er sei sich "ganz sicher", dass die Königsblauen zeitnah in die Erfolgsspur zurückfinden.

Optimistisch blickte der Manager der Schalker U23 auf das kommende Duell in der Liga gegen den FC Bayern München. Es gebe "nichts Schöneres" als jetzt gegen den souveränen Tabellenführer zu spielen, so Asamoah.

"Das Topspiel am Samstagabend gegen den vermeintlich übermächtigen Rekordmeister in der eigenen Arena kommt aus meiner Sicht genau zur richtigen Zeit", erläuterte der frühere Nationalspieler. "Gegen die meisten anderen Mannschaften würde insbesondere nach drei verlorenen Begegnungen jeder einen Sieg von den Schalkern erwarten, was Spieler aber ungemein lähmen kann. Gegen die Bayern ist die Intensität des Drucks zwar nicht geringer, aber es ist eine andere Art von Druck."

Asamoah: Schalke soll sich Selbstvertrauen in der Champions League holen

Asamoah schrieb weiter: "Geht man nach einem solchen Bundesligastart als Favorit gegen, sagen wir, Freiburg, Mainz oder Augsburg in Führung, schwingt im Hinterkopf trotzdem mit, das Ding vielleicht doch nicht über die Bühne bringen zu können. Gelingt aber das 1:0 gegen die Bayern, kann das einen absolut positiven Effekt zur Folge haben."

Der 39-Jährige hofft darauf, dass sich die Knappen bei ihrem Champions-League-Comeback gegen den FC Porto am Dienstag Selbstvertrauen für das Bayern-Spiel holen. "Die Freude auf das erste Spiel in der Königsklasse seit dreieinhalb Jahren dürfen sich die Schalker vom unbefriedigenden Start in der Liga auf keinen Fall nehmen lassen", forderte Asamoah.