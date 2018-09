Duo kaputt: Bayern-Coach Kovac fordert härtere Strafen

Niko Kovac ist verärgert über die harte Gangart der Gegner

Nachdem sich mit Corentin Tolisso und Rafinha gleich zwei Profis des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München im Spiel gegen Bayer Leverkusen (3:1) schwer verletzten, bezeichnete der wütende FCB-Coach Niko Kovac sein Team als "Freiwild". Nun legte der 46-Jährige nach.

"Es kann nicht sein, dass wir permanent Spieler verlieren", ärgerte sich Kovac im Interview mit "Spox" und ergänzte: "Ich rede jetzt für Bayern München, aber das gibt es in anderen Vereinen sicherlich auch. Da muss wirklich Rücksicht auf die Spieler genommen werden."

Laut Kovac sollten die Schiedsrichter gewisse Dinge wie Rempler laufen lassen. "Aber wenn es dann auf die Knochen oder Gelenke geht, muss man viel früher irgendwelche Sanktionen finden - seien es Gelbe Karten oder auch mehr", so der Kroate: "Ich war immer jemand, der gesagt hat, dass Fußball ein Kontaktsport ist. Das gehört dazu. Man muss aber auch auf die Gesundheit der Spieler achten."

Am Wochenende hatte sich Rafinha einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zugezogen, der Brasilianer wird mehrere Wochen ausfallen. Leverkusens Karim Bellarabi hatte ihm ohne Chance auf den Ball mit offener Sohle von hinten in die Achillesferse getreten. Bayern-Boss Uli Hoeneß bezeichnete den Ex-Nationalspieler anschließend als "geisteskrank".

Noch schlimmer erwischte es Weltmeister Tolisso: Der Franzose erlitt nach einer unglücklichen Aktion einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie. In diesem Jahr wird der 24-Jährige definitiv nicht mehr zum Einsatz kommen.

Kovac ist "betrübt, enttäuscht und auch traurig"

Trotz der langwierigen Ausfälle bleibt Kovac optimistisch: "Wir dürfen jetzt kein Trübsal blasen, weil wir die Qualität haben, die Ausfälle aufzufangen."

Dennoch betone er: "Ich bin sehr betrübt, enttäuscht und auch traurig. Wir haben einen sehr kleinen Kader, jetzt schon zwei Schwerverletzte und mit Rafinha einen weiteren Verletzten. Jetzt muss ich zusehen, dass ich die Vielzahl der anstehenden Partien mit einer verminderten Anzahl an Spielern absolviere. Das ist natürlich ärgerlich."