Leise Entwarnung bei Bayern-Star Goretzka

Nächster Ausfall? Leon Goretzka verletzt sich im Training

Nach den schweren Verletzungen von Rafinha, Corentin Tolisso und den möglichen Ausfällen von Franck Ribéry und Arjen Robben ereilte den Fußball-Bundesligisten FC Bayern München am Montagvormittag der nächste Schock.

Neuzugang Leon Goretzka hatte sich im Training verletzt. Nach einem Zweikampf mit Nachwuchsspieler Maxime Awoudja blieb der Nationalspieler mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen.

Nach einer kurzen Behandlungspause von Physiotherapeut Stephan Weickert humpelte Goretzka schließlich vom Platz. Offenbar wurde er am rechten Fußgelenk erwischt.

Nach Informationen von "bild" gab es vereinsintern an Nachmittag aber bereits eine erste Entwarnung: Die Verletzung des 23-Jährigen sei nicht schwerwiegend. Wie lange der ehemalige Schalker pausieren muss, bleibt weiter unklar.

Goretzka hatte am Samstag beim 3:1 gegen Bayer Leverkusen wegen einer Hüftverletzung gefehlt - laut Klubmitteilung eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Der Mittelfeldspieler sollte am Mittwoch (21:00 Uhr) im ersten Gruppenspiel der Münchner in der Königsklasse bei Benfica Lissabon wieder einsatzfähig sein. Die Bayern müssen in Portugal bereits auf die verletzten Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Rafinha verzichten.

Zudem fehlte Franck Ribery bei der Einheit am Montag wegen einer Magenverstimmung. Arjen Robben absolvierte eine individuelle Einheit im Leistungszentrum. Die Münchner fliegen am Dienstagvormittag nach Lissabon.