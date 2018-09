300 Euro Geldstrafe für Fortuna Köln

DFB-Sportgericht bestraft Drittligist Fortuna Köln

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Drittligisten Fortuna Köln wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro belegt.

Im Spiel am 28. Juli gegen Preußen Münster hatte ein Kölner Zuschauer einen Bierbecher in Richtung des Schiedsrichter-Teams geworfen, das sich auf dem Weg in die Kabine befand.Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.