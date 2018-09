Matthäus nimmt Bayern, BVB & Co. in die Pflicht

Lothar Matthäus nimmt die deutschen Teams in die Pflicht

Zum Start der UEFA Champions League bezog der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus im Rahmen eines von "Sky" einberufenen Pressetalks Stellung zu den Chancen der deutschen Teams und verriet seine Favoriten auf den Königsklassen-Titel der Saison 2018/19.

In der Gruppenphase traut der TV-Experte allen vier deutschen Teams ein Weiterkommen zu, wobei Matthäus sowohl den FC Bayern als auch Schalke 04 als klare Favoriten ihrer Gruppen einschätzt. Die Bayern haben es "wie immer am einfachsten", so Matthäus, "aber auch Schalke ist vom Glück verfolgt".

Der deutsche Rekordmeister bekommt es in seiner Gruppe E mit Benfica, Ajax und AEK Athen zu tun. Die Gelsenkirchener spielen in ihrer Gruppe D gegen den FC Porto, Lokomotive Moskau und Galatasaray.

Atlético ist Favorit in der BVB-Gruppe

Für Borussia Dortmund und die TSG 1899 Hoffenheim gehe es nach Einschätzung des 57-Jährigen um Platz zwei. "In der BVB-Gruppe sehe ich Atlético als Favorit," erklärt Matthäus. Die Dortmunder spielen in Gruppe A gegen Madrid noch gegen Europa-League-Champion Atlético Madrid, den FC Brügge und die AS Monaco. Die TSG aus Hoffenheim bekommt es mit Topfavorit Manchester City, Shakhtar Donetsk und Olympique Lyon zu tun.

Acht Teams im Favoriten-Kreis

Zum Kreis der Favoriten auf den CL-Titel zählen für Matthäus gleich acht Teams. Mit Real Madrid, Atlético und dem FC Barcelona hat der "Sky"-Experte gleich drei Teams aus Spanien auf dem Zettel. "Liverpool hat uns auch im letzten Jahr überrascht, mit dem Team von Jürgen Klopp ist wieder zu rechnen. Manchester City sowieso", erklärt Matthäus die Chancen der Teams aus der Premier League.

Obwohl seiner Einschätzung nach Paris Saint-Germain "ein Innenverteidiger und ein Sechser" fehlt, sieht er die Franzosen ebenfalls im Kreis der Favoriten: "Thomas Tuchel kommt bei den Spielern gut an, und die Offensive ist ein Feuerwerk," sagt der Weltmeister von 1990.

FC Bayern muss sich nicht hinter Real und Barca verstecken

Da sich Juventus Turin nach dem Finaleinzug in der vergangenen Saison "mit Cristiano Ronaldo prominent verstärkt" habe, zählen auch die Italiener zu den Kandidaten, die um den Titel mitspielen können. Schließlich sieht Matthäus seinen ehemaligen Verein Bayern München "sehr gut besetzt", sodass sich der deutsche Rekordmeister "nicht hinter Real und Barca verstecken" müsse.

"Deutscher Fußball hat an Glanz verloren"

Generell stehe für die deutschen Teams in der kommenden Saison nach der verpatzten Weltmeisterschaft in Russland aber im Vordergrund, das internationale Renommeé der Bundesliga und des deutschen Fußball wieder aufzupolieren. "Wir waren Weltmeister und sind richtig auf die Fresse gefallen. Der deutsche Fußball hat an Glanz verloren," erklärt der 57-Jährige. "Die deutschen Mannschaften sollten sich ihrer Pflicht bewusst sein, dass es nicht nur um Klubinteressen geht, sondern auch um nationale Interessen", fordert Matthäus.