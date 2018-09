DFB greift durch: Lange Sperre für Bellarabi

Karim Bellarabi (r.) wurde nach vom DFB für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen

Karim Bellarabi vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist nach seinem groben Foulspiel an FC-Bayern-Star Rafinha bei der 1:3-Niederlage am Samstag gegen Rekordmeister Bayern München für vier Spiele gesperrt worden.

Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag mitteilte, muss der 28-Jährige außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro bezahlen.

Am Samstagnachmittag trat Bellarabi dem Brasilianer in der 80. Minute ohne Chance auf den Ball mit offener Sohle von hinten in die Achillesferse. Rafinha zog sich dabei einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zu und wird dem Rekordmeister mehrere Wochen fehlen.

Noch in der Nacht zum Sonntag entschuldigte sich der Spieler der Werkself via Instagram bei den Bayer-Fans und Bayern-Spieler Rafinha für sein dummes Foul.