Augsburg: Dong-Won Ji fällt wochenlang aus

Dong-Won Ji fehlt dem FC Augsburg

Der FC Augsburg muss mehrere Wochen auf Offensiv-Spieler Dong-Won Ji verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gab, zog sich der Koreaner am Samstag eine Kapsel- und Innenbandverletzung im linken Knie zu.

In der 82. Minute kam Ji nach seinem Führungstreffer gegen den FSV Mainz (1:2-Endstand) beim Jubeln sehr unglücklich auf und zog sich dabei die Verletzung zu.

"Die Verletzung ist ganz bitter für Dong-Won Ji und uns", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA auf der Vereins-Website. Ji habe "eine richtig gute Vorbereitung gespielt und war in guter Form. Das Tor hätte ihm sicher weiteren Auftrieb gegeben."

Der 27-Jährige will nun "alles tun, um so schell wir möglich wieder zurückzukommen." Nach Jis spätem Führungstor und der Auswechslung in der 84. Minute verlor der FCA die Partie noch in einer turbulenten Schlussphase nach Treffern von Anthony Ujah (87.) und Alexandru Maxim (90.).